В Бежице практически готов новый корпус детсада «Светлячок»

Новый корпус детского садика «Светлячок» в Бежицком районе готов почти на 85%.

Здание начали строить в ноябре 2018 года. Сегодня там уже завершаются работы по отделке: все помещения создают красочными и теплыми, чтобы понравилось детворе.

В корпусе есть четыре отдельных входа для каждой группы ясельного возраста.

Осталось благоустроить территорию для прогулок.

«Новый корпус «Светлячка» подрядчик также рассчитывает сдать раньше контрактного срока — к 22 апреля», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Фокинском районе к 1 июня откроют новый детсад.