В Брянске на Первомайском мосту уложили 42 балки

Реконструкция Первомайского моста в Брянске продолжается, к 14 марта строители уложили на объекте 42 балки.

По словам специалистов, это значит, что балками закрыли 7 из 12 пролетов; это самая сложна часть, потому что приходится работать в русле реки.

«До поставки очередной партии ведётся омоноличивание швов уже уложенных железобетонных конструкций. В дальнейшем будет производиться монтаж гидроизоляции», - объяснили в пресс-службе Брянской городской администраии.

Работы на оставшихся опорах завершили, их ригели — те части, на которые укладываются балки, — набрали прочность на 80%. Завершение укладки еще 30 балок планируется не позднее первой декады апреля.