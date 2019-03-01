Брянцы смогут отправиться «Из России в Италию»

Талантливый тенор Павел Бородин с новой программой «Из России в Италию» выступит на сцене Брянского областного театра драмы имени А.К. Толстого 21 марта.

По словам организаторов, в программе запланированы русские народные песни, романсы и неаполитанские песни, такие как «Калинка», «Коробейники», «Дорогой длинною», «O Sole Mio», «Non Ti Scordar Di Me», «Funiculi, Funicula». Изюминкой выступления будет исполнение романса «Я встретил Вас» на стихи Фёдора Ивановича Тютчева.

Певец Павел Бородин выступит в сопровождении Брянского городского оркестра народных инструментов под управлением главного дирижёра и художественного руководителя Владимира Мешкова.

Начало концерта в семь часов вечера.