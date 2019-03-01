В Брянске приведут в порядок улицу Горбатова
С наступлением тепла в Брянске начнут ремонтировать улицу Горбатова.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что будет приведено в порядок два участка: от Авиационной до Костычева, от улицы Костычева до примыкания к улице Советской.
На первом участке уложат новый асфальт, сделают заездной карман для общественного транспорта; оборудуют новое освещение. На перекрестке с Костычева поставят светофорный объект с пешеходными переходами.
В 2019 году улицу Горбатова продлят до Советской. На новом участке планируют широкую проезжую часть с двумя полосами для движения, к ним будут примыкать парковки.
Как известно, пару лет назад Горбатова ремонтировали с помощью метода больших карт, а последнюю реконструкцию проводили в 2000-х годах.
Общая протяжённость ремонта составит один километр, площадь асфальтирования — 13 500 квадратных метров.
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