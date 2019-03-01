Брянцы могут упасть в «ловушки»

Руководителям «Брянсккоммунэнерго» и городского водоканала прокурор Советского района объявил предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства.

Прокуратура района, проведя проверку, выяснила, что на балансе «Брянсккоммунэнерго» находятся 112,781 километра тепловых сетей, 888 колодцев. В обслуживании горводоканала - 220,43 километра водопроводных сетей, 172,86 километра канализационных сетей, 3421 колодец на водопроводе, 3903 колодца на канализационных сетях. Открытые люки, по словам специалистов, не редкость в областном центре.

«В случае непринятия должностными лицами предприятий дополнительных мер, направленных на содержание таких объектов коммунальной инфраструктуры в безопасном для движения состоянии, может иметь место причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе при падении в открытые коммуникационные люки», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Бежице около реки Десна есть опасная канализационная труба с огромными дырами и открытым колодцем трехметровой глубины.