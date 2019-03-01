В Фокинском районе чиновники хотели нажиться за счет инвалида

Прокурор Фокинского района внес представление руководителю «Комплексного центра социального обслуживания населения Брянска», который нарушил федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ».

В прокуратуру обратился инвалид первой группы, заявив о том, что ему необоснованно повысили плату за социальные услуги, оказываемые на дому. К слову, человек пользуется таким сервисом с 2006 года.

Прокурор провел проверку и выяснил, что в феврале 2018 года «Комплексный центр социального обслуживания населения Брянска» для заявителя установил завышенный более чем в два раза размер платы за услуги по покупке и доставке на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, лекарственных препаратов.

«По закону «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вновь устанавливаемые поставщиками социальных услуг размеры платы за предоставление этих услуг и условия их предоставления для граждан, у которых право на получение социальных услуг возникло до 01.01.2015, не могут быть выше размеров платы за предоставление таких услуг, установленных по состоянию на 31.12.2014», - объяснили в пресс-службе регионального ведомства.