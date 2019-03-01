Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Комаричском районе на автодороге обнаружили опасное препятствие

Опубликовано Сегодня, 12:46

Начальника Комаричского «Брянскавтодора» привлекли к административной ответственности, причина – нарушение закона в сфере безопасности дорожного движения.

Как выяснил прокурор проводивший проверку, по территории Комаричского района проходит магистраль регионального значения, которая соединяет районный центр с федеральной трассой. Во время ревизии на всем протяжении объек не был очищен от снега, что создавало угрозу для безопасности дорожного движения.

Ко всему прочему, установленные нормативными документами сроки очистки осле окончания снегопада истекли.

Суд оштрафовал начальника Комаричского «Брянскавтодора» по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог» на 20 тыс рублей.

Фото
 710
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Жирятинском районе наказали чиновников двух сельских поселений
  • В Дубровском районе чиновники получили нагоняй
  • В Комаричском районе дорожникам досталось от прокуратуры
  • Мглинская администрация ответит за нечищеные дороги
  • Брянских дорожников привлекли к ответственности за ямы на трассе Погар – Стародуб
    • Новости регионов
    В Смоленске раскрыли аферу с ущербом 250 тыс рублей с лишним
    13:41:32 15-03-2019
    Смоленская полиция завела уголовное дело на экс-руководителя кадрового отдела «Почты России», который подозревается в мошенничестве.
    В Смоленском районе произошел пожар
    22:28:39 14-03-2019
    14 марта в СТ «Родничок» Смоленского района случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.
    В Рославле произошло жестокое убийство
    14:02:38 14-03-2019
    Рославльская полиция возбудила уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве.
    Игорь Маковский: «Мы намерены использовать рационализаторские предложения наших сотрудников с максимальным эффектом для реализации концепции цифровой трансформации»
    13:59:28 14-03-2019
    В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяют большое внимание развитию рационализаторской деятельности. Ежегодно работники Общества предлагают технические, организационные или управленческие решения, направленные на улучшение основных производственных показателей, создание условий для внедрения самых передовых технологий, в том числе – в части реализации концепции цифровой трансформации. 
    Банк УРАЛСИБ запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для карт «Мир»
    12:57:51 14-03-2019
    Банк УРАЛСИБ реализовал поддержку мобильного платежного сервиса Samsung Pay для карт «Мир», выпущенных Банком. Клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов серии Samsung Galaxy везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.
    «Весна» придёт
    19:36:01 13-03-2019
    Смоленским студентам помогут в организации городского молодёжного фестиваля. «Студенческая весна» - это возможность для aактивных и талантливых молодых людей проявить себя. Но смоленские студенты хотели бы, чтобы городской этап фестиваля стал ярче и масштабнее. Об этом представители вузов Смоленска рассказали губернатору во время приёма граждан по личным вопросам.
    Лента новостей
    Сегодня, 14:08
    В Севском районе от трех товарищей пострадали несколько автомобилистов
    Сегодня, 13:33
    В Брянске с сотрудницей УМВД случилась беда
    Сегодня, 13:25
    Пресса рассказала о том, что творится в брянском перинатальном центре
    Сегодня, 13:20
    В Клинцах всплыли новые подробности незаконного бизнеса дочери местной чиновницы
    Сегодня, 12:46
    В Комаричском районе на автодороге обнаружили опасное препятствие
    Сегодня, 12:20
    На трассе «Брянск-Орел» пострадали правоохранители
    Сегодня, 11:57
    В Брянске продавец продуктового магазина нарушила закон
    Сегодня, 11:39
    Брянец сделал в тумбочке «тайник» и пожалел об этом
    Сегодня, 10:37
    В Фокинском районе чиновники хотели нажиться за счет инвалида
    Сегодня, 10:20
    Брянцы могут упасть в «ловушки»
    Сегодня, 09:36
    В Брянске на окружной произошла серьезная авария с «Газелью»
    Сегодня, 09:20
    В Брянске приведут в порядок улицу Горбатова
    Сегодня, 09:02
    В Брянске в автобусе пострадала 78-летняя пенсионерка
    Сегодня, 08:50
    В Стародубе во время возгорания погибла пожилая женщина
    Сегодня, 08:00
    Брянцы смогут отправиться «Из России в Италию» (ВИДЕО)
    Сегодня, 07:00
    В Брянске от аферы пострадала продавец цветов
    Сегодня, 06:00
    В Брянске в 2019 году благоустроят более 100 контейнерных площадок
    Вчера, 17:01
    В Брянске на Первомайском мосту уложили 42 балки
    Вчера, 16:27
    Главе администрации Севского района досталось от прокурора
    Вчера, 15:34
    Между Брянском и Краснодаром открыли авиасообщение
    Вчера, 15:13
    В Бежице практически готов новый корпус детсада «Светлячок»
    Вчера, 14:43
    В Брянске четырёхмесячному Ване ищут родителей
    Вчера, 14:26
    В Фокинском районе к 1 июня откроют новый детсад
    Вчера, 13:47
    В Бежице около Десны появились опасные «ловушки»
    Вчера, 13:19
    Экс-сотрудника брянской колонии изолировали от общества на 3,5 года
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:05
    Почти тысяча сотрудников Брянскэнерго прошла обучение в 2018 году 1
    Сегодня, 13:00
    Технические руководители филиалов МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья расширяют спектр профессиональных компетенций для реализации концепции цифровой трансформации 1
    Вчера, 16:19
    Брянские железнодорожники провели подготовку к пропуску паводковых вод 1
    Вчера, 16:14
    В 2019 году МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья направят на природоохранные мероприятия более 90 миллионов рублей 1
    Вчера, 14:06
    Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз 1
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске в объектив попала странная женщина
    Новости Происшествия
    Житель Суража устроил «охоту» на коров «Мираторга»
    Новости Общество
    Брянец купил обед в столовой Госдумы за 379 рублей
    Общество На дорогах
    В Брянске замечен «бог» парковки
    Новости Общество
    В Фокинском районе на площадке в «Машу вселился демон»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как защитить детей от вредной рекламы?

    Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.

    Ростелеком новости
    Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз

    Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч разСервис Wink от «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тысяч уникальных пользователей. Жители Брянской области установили приложение 7800 раз. Из них на устройства Smart TV от Samsung – 3515, ещё 2376 – на гаджеты под управлением Android, а третье месте уверенно держат продукты iOS – такой способ выбрали 410 абонентов Брянского региона.

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники провели подготовку к пропуску паводковых вод

    Брянские железнодорожники провели подготовку к пропуску паводковых водДля обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и провели ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
    МРСК новости
    Почти тысяча сотрудников Брянскэнерго прошла обучение в 2018 году

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2018 год. Более 970 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия повысили свой профессиональный уровень. На эти цели было затрачено 4 млн. 451 тыс. руб.и.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.