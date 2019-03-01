В Комаричском районе на автодороге обнаружили опасное препятствие

Начальника Комаричского «Брянскавтодора» привлекли к административной ответственности, причина – нарушение закона в сфере безопасности дорожного движения.

Как выяснил прокурор проводивший проверку, по территории Комаричского района проходит магистраль регионального значения, которая соединяет районный центр с федеральной трассой. Во время ревизии на всем протяжении объек не был очищен от снега, что создавало угрозу для безопасности дорожного движения.

Ко всему прочему, установленные нормативными документами сроки очистки осле окончания снегопада истекли.

Суд оштрафовал начальника Комаричского «Брянскавтодора» по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог» на 20 тыс рублей.