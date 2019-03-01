Пресса рассказала о том, что творится в брянском перинатальном центре

«Брянская учительская газета» рассказала о работе перинатального центра Брянской городской больницы №1 и о судьбах рожденных там младенцев.

Воскрешающие младенцев

«Не жилец» ‒ страшно такое сказать о ребенке. Но природа беспощадна, порой она не дает маленькому человечку ни единого шанса на жизнь. Еще не родившись, он уже обречен. Так было во все века и так будет. Но есть люди, которые воскрешают младенцев.

Здоровая, но…

Медицинский термин «угроза прерывания беременности» означает, что природа уже вынесла страшный приговор: «не жилец». И он был бы «приведен в исполнение», если бы в дело не вмешались люди в белых халатах. Бороться с природой за жизнь ‒ их повседневная работа.

Обыватели уже привыкли, что «угроза» и «выкидыш» ‒ не синонимы. Мало кто задумывается, что без помощи медиков каждая, абсолютно каждая угроза прерывания беременности заканчивалась бы одинаково ‒ потерей ребенка.

Почему так происходит? Почему здоровая женщина не может выносить ребенка? Потому, что понимание здоровья, представления о нем, чаще всего не имеют отношения к реальности. «Ни один час здоровья нам не гарантирован, ‒ писал доктор Вересаев, больше известный не как врач, а как писатель, ‒ Само здоровье наше – это не спокойное состояние организма; при глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды; незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно.

Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно «случайностью»; при настоящих же условиях болеют все: бедные болеют от нужды, богатые – от довольства; работающие – от напряжения, бездельники – от праздности; неосторожные – от неосторожности, осторожные – от осторожности. Во всех людях с самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться».

Именно так и обстоит дело: женщина, которая не чувствует и малейшего недомогания, может носить в себе сотни скрытых болезней, которые никак не заявляют о себе. И даже современнейшая диагностика не сможет выявить их. Но едва зародившаяся новая жизнь слишком нежна и чувствительна, чтобы не воспринять то, что для взрослого человека абсолютно безопасно. В 85% случаев механизм преждевременных родов запускается именно внутриутробной инфекцией. Например, перенесенное несколько лет назад воспаление легких или когда-то «подстуженные» почки могут стать причиной инфекции. Это природа. Это данность, которую не изменить. Но приговор природы обжалуют врачи, начиная борьбу со смертью малыша задолго до его появления на свет.

Рожденная семьдесят раз

В первый раз природа сказала твердое «нет» на третьем месяце беременности. Затем еще четыре раза природа выносила свой приговор. И каждый раз врачам удавалось совершить чудо ‒ победить природу и победить смерть.

Давно перенесенные матерью болезни, которые никак не ухудшали ее самочувствие, вызвали у не рожденного ребенка сепсис. Медики понимали, что шансов родиться здоровым у ребенка нет, но продолжали борьбу. И на 29-й неделе беременности на свет появилась девочка. Вес ‒ 600 граммов. Это не просто мало, это критически, запредельно мало.

Крошечное существо не было приспособлено к нашему миру. Все окружающее, что для нас и для родившегося в срок здорового малыша является нормальным и комфортным, для этой девочки было смертельным ‒ самый обычный воздух или даже движение, ее нельзя было просто взять на руки и понести, это убило бы ее.

Еще пять лет назад врачи развели бы руками ‒ бесполезно что-то делать, невозможно. Природа победила, остается смириться. Но в этом случае доктора продолжили борьбу за жизнь, потому что девочка родилась в Брянском перинатальном центре.

Девочка выжила. Впрочем, неверно и нечестно сказать «ребенок выжил». Кроха была нежизнеспособной. Ее состояние было несовместимо с жизнью. Ее воскресили.

Люди, которые пересекали черту между жизнью и смертью, но все же выжившие, считают чудо своего воскрешения своим вторым рождением. Девочка, о которой идет речь, провела в реанимации долгих 150 дней. Она умирала, и ее снова возвращали к жизни. Раз за разом, день за днем. Кроху воскрешали не менее семидесяти раз.

Сейчас она ‒ совершенно здоровый ребенок, который нагоняет сверстников в развитии. И это не чудо, это работа врачей Брянского перинатального центра.

Недоработка «общественников»

Есть в Брянске несколько человек, именующих себя «общественниками». Они немало сил потратили на очернение перинатального центра. Они из шкуры вон лезут, чтобы найти недостатки и как можно громче о них прокричать. Найдут проблемный случай и устраивают целое шоу.

Но недорабатывают общественники: что ж лишь по одному случаю находить, когда в больнице ‒ все больные. Слышите, «общественники», вы ищите проблемные случаи, а что ж искать-то? В Брянском перинатальном центре других и нет ‒ центр и создавался для того, чтобы работать с проблемами. Вы ищите смертей? Так каждый недоношенный ребенок с экстремально низкой массой тела не может жить. И перинатальный центр занимается тем, что отнимает детей у смерти, воскрешает их. Каждая реанимация ‒ это возвращение жизни. Значит, каждый реанимированный, каждый оживленный был мертв хоть какое-то время, хоть секунду. Ну так кричите громче, «общественники»: в больнице полно больных, а все воскрешенные были мертвыми.

И врачи ‒ не боги, они не могут оживить каждого. Вот, рождается ребенок с тяжелым двусторонним поликистозом почек. Если говорить бытовым, а не медицинским языком, почек у ребенка просто нет, вместо них ‒ узловатые сгустки кистозной ткани. Жить без почек человек не может. Но врачи обязаны оказывать помощь, даже если из всех признаков жизни наблюдается лишь один. Есть хотя бы пульсация пуповины ‒ все, нужно предпринимать попытки спасти, даже если уже ясно, что чуда не произойдет.

На чудо надеялась и мать, которая узнала о страшном диагнозе еще во время беременности. Ей предлагали прервать беременность, но она не теряла надежду до последнего: а вдруг врачи ошиблись? Бывает же такое? Диагностика несовершенна, может аппарат какой сбойнул? Мало ли что еще…

Чуда не случилось. Ребенок продержался «на аппаратах» несколько часов. И если бы об этом случае узнали «общественники», они бы подняли крик: «Смотрите! Младенец умер!»

Центровые дети

Вот еще случай ‒ мальчик рожден после шести месяцев беременности с массой в 510 граммов. И, судя по тому, что угроза выкидыша была запредельной четырежды, шансов на жизнь у младенца не было. Ни единого.

Борьба за жизнь шла три месяца, отказывали то одни, то другие органы ‒ вот уж где материал для «общественников»: как же, сначала почки работали, а потом почему-то заболели? Но, благо, «общественники» не вторглись со своей истерикой в жизнь этой семьи. Мальчика выходили. Он уже дома. Есть все основания полагать, что «родившийся полукилограммовым» будет развиваться нормально.

А вот ‒ двойня, мальчик и девочка. Оба ‒ меньше килограмма. Девочка пролежала в реанимации месяц, а мальчик ‒ целых три. Вот бы «общественники» раскричались, если бы узнали, что у малыша отказывали почки, не справлялось сердце, начинались легочное и желудочное кровотечение. Была остеопения ‒ еще не сформированные толком кости не развивались, а теряли прочность, разрушались, ломались. Ужас же, правда?

А правда в том, что врачи победили этот ужас. Абсолютно неприспособленный к пребыванию в любой обстановке, кроме материнской утробы, малыш не просто выжил, но и начал нормально развиваться.

В толковом словаре Ушакова слово «недоносок» определяется как презрительное, бранное ‒ «неразвитой, незрелый, умственно отсталый и т.п. человек». Увы, жестокий мир имел основания считать недоношенных детей «недоразвитыми». Совсем недавно медицинская статистика неумолимо констатировала, что восемь из десяти детей, рожденных преждевременно, остаются инвалидами на всю жизнь.

Слепота, глухота, детский церебральный паралич и другие повреждения центральной нервной системы были обычными спутниками недоношенности. Жизнь ребенка, рожденного раньше срока, да еще с низкой массой тела, зачастую была невеселой. Если родители могли себе это позволить, то девство превращалось в постоянные поездки «к профессорам в Москву», периодические госпитализации, постоянное медицинское наблюдение. И не факт, что все это помогало стать здоровым и нагнать сверстников развитии.

Теперь же врачи детских больниц, обследуя ребенка, который был рожден с экстремально низкой массой тела и задолго до срока, порой удивляются: нет привычных патологий! А те доктора, которым уже пришлось столкнуться со многими подобными удивительными случаями, даже термин придумали: «ценровые дети». Так и говорят: «А, понятно. Это же центровой ребенок. Мамочка, в Брянском перинатальном центре роды принимали?»

Да, такого еще не было, и это еще удивляет докторов ‒ недоношенный ребенок может расти здоровым и развиваться не хуже рожденных «вовремя». То есть, этим детям не только спасли жизнь в перинатальном центре, но и сохранили здоровье… Сохранили? Нет, вернули. Вернули то, что отняла беспощадная природа.

Судьбы и статистика

Может ли младенческая смертность быть нулевой? Увы, нет. Природу не изменить и не победить никаким знаниями. Патологий, не совместимых с жизнью, не исключить. Но, благодаря перинатальному центру Брянской городской больницы №1 ситуация изменилась разительно: детская смертность упала вдвое, с 7,6 на тысячу до 4.

Здесь за прошлый, 2018 год появилось на свет 2994 ребенка, и 329 из них ‒ преждевременно. В отделении реанимации и интенсивной терапии пролечен 171 новорожденный, в отделении патологии новорожденных и недоношенных ‒ 304. Большинство выхоженных детей с экстремальной низкой массой тела имеют хороший прогноз для жизни и здоровья.

Это значит, что воскрешенные врачами перинатального центра младенцы имею все шансы стать полноценными, полнокровными, крепкими, здоровыми нашими земляками. И пусть «общественники» злобно лают, пусть дежурят у порога центра, уговаривая каждую беременную поругать центр и врачей, пусть ищут больных в больнице. Их мерзостная возня не навредит судьбам тех, кого врачи неимоверными усилиями вырвали из рук смерти, подарив отнятую природой жизнь.