В Брянске с сотрудницей УМВД случилась беда
Начальнику отдела розыскных и криминалистических учетов ИЦ УМВД России по Брянской области Ольге Моргун нужна помощь, у нее диагностировали серьезное заболевание.
В связи онкологическим заболеванием в тяжелой форме Ольге требуется проведение дорогостоящей операции в Москве.
«Уважаемые коллеги! Мы можем поддержать коллегу и помочь бороться с болезнью, оказав добровольную финансовую помощь», - объяснили в пресс-службе регионального УМВД.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк России, г. Брянск
БИК: 041501601
КПП: 325702001
ИНН: 7707083893
Кор/с 30101810400000000601
Номер счета получателя: 40817810208001060519
Получатель Моргун Ольга Валерьевна.
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