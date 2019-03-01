В Брянске с сотрудницей УМВД случилась беда

Смоленским студентам помогут в организации городского молодёжного фестиваля. «Студенческая весна» - это возможность для aактивных и талантливых молодых людей проявить себя. Но смоленские студенты хотели бы, чтобы городской этап фестиваля стал ярче и масштабнее. Об этом представители вузов Смоленска рассказали губернатору во время приёма граждан по личным вопросам.

Банк УРАЛСИБ реализовал поддержку мобильного платежного сервиса Samsung Pay для карт «Мир», выпущенных Банком. Клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов серии Samsung Galaxy везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяют большое внимание развитию рационализаторской деятельности. Ежегодно работники Общества предлагают технические, организационные или управленческие решения, направленные на улучшение основных производственных показателей, создание условий для внедрения самых передовых технологий, в том числе – в части реализации концепции цифровой трансформации.

Рославльская полиция возбудила уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве.

14 марта в СТ «Родничок» Смоленского района случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.

Смоленская полиция завела уголовное дело на экс-руководителя кадрового отдела «Почты России», который подозревается в мошенничестве.

«Уважаемые коллеги! Мы можем поддержать коллегу и помочь бороться с болезнью, оказав добровольную финансовую помощь», - объяснили в пресс-службе регионального УМВД.

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Начальнику отдела розыскных и криминалистических учетов ИЦ УМВД России по Брянской области Ольге Моргун нужна помощь, у нее диагностировали серьезное заболевание.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы? Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.

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