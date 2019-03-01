Брянская фирма «Строительно-логистический сервис» ущемляла права сотрудников

Прокурор Фокинского района внес представление в адрес руководителя общества с ограниченной ответственностью «Строительно-логистический сервис», причиной таких действий стало нарушение трудового кодекса.

Во время проверки предприятия выяснилось, что бывшим сотрудникам при прекращении трудового договора выплата всех сумм, которые причитаются подчиненным от работодателя в день увольнения, не произведена.

Прокурор района завел на директора фирмы дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

Государственная инспекция труда в Брянской области оштрафовала юрлицо на 31 тыс рублей.