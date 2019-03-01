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В Брянске у цирка образовался «мебельный склад»

Опубликовано Сегодня, 16:01

Территорию улицы Октябрьской у цирка скоро будет не узнать, поскольку она превратится в «мебельный склад», фото уже появилось в соцсетях.

Речь идет о разбитой мебели, частях стульев, которые выбрасываются у пешеходной дорожки напротив дома №131; кроме этого, местные жители выкидывают туда пакеты с мусором.

Очевидец, опубликовавший снимки «мебельного склада»,

объяснил, что ни разу не удалось отследить, кто и когда в это место свозит отходы.

«Обращаемся с просьбой помочь в данной ситуации и привлечь внимание людей, но и коммунальные службы. То есть просто кто-то идет и, не донося до мусорных баков, выбрасывают здесь. Мусорка расположена недалеко, за 7-й гимназией. Были неоднократно повешены схемы расположения мусорных баков (может, кто не знает до сих пор), обращения к жильцам, так как думаем, что это кто-то делает из местных», - поделился анонимный автор и добавил, поскольку это стихийная свалка, коммунальные службы ее не убирают, поэтому она с каждым днем становится все больше и больше.

 

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