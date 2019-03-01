В брянском гипермаркете обнаружили нарушения

Сотрудники Россельхознадзора провели плановую проверку брянского гипермаркета «Европа-46» и выявили нарушения закона.

Ревизия показала, что в магазине реализовывали пакетированные семена сельскохозяйственных культур, сорта которых не включили в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Данный товар сняли с реализации и возвратили поставщику.

«В результате лабораторных исследований были выявлены семена редиса, которые по всхожести не соответствуют требованиям ГОСТ 32592-2013 «Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия». Эти семена также были сняты с реализации и возвращены поставщику», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Виновника привлекли к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ.

Гипермаркету выдали предписание об устранении нарушений.