В Клинцах на Октябрьской прохожим угрожает опасность
В редакцию «Город 32» обратился житель Клинцов, рассказав о том, что в райцентре на одной из улиц над прохожими нависла угроза.
Для подтверждения своих слов очевидец предоставил несколько фотографий, на которых запечатлен опасный объект. На снимке видно, что часть дома, выходящая на улицу Октябрьскую, может в любое время обрушиться.
Речь идет о здании №17.
«Жители и гости города Клинцы подвергают себя опасности. На улице Октябрьской дом 17. Проходя по тротуару не подозревают о опасности которая им угрожает», - сообщил автор фотографий.
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