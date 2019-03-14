В Брянске наркоманы облюбовали подъезд жилого дома

Подъезд жилого дома № 39 на улице 22 съезда в городе Брянск превратился в место сбора наркозависимых граждан – об этом сообщил очевидец в соцсетях.

По словам автора поста Юрия, о том, что подъезд стал «притоном», свидетельствуют разбросанные по лестничным площадкам использованные шприцы.

«Наркоманы! Бросают шприцы в подъезде! 22 съезда, дом 39. У нас в подъезде детки живут! Не дай бог, в руки возьмут!», - поделился пользователь Юрий.

Брянцы посоветовали автору обратиться в полицию.

«Если переживаешь за деток - иди к участковому, это его работа! Пиши заявление. Особенно, если знаешь, где именно наркоманы живут», - порекомендовала Марина.

По словам жительницы Брянска Карины Титовой, подобная ситуация наблюдается и в доме №22 на улице Орловской.

«Аналогичное в подъездах. Прошу заметить, у вас хоть возле мусоропровода, а там просто в почтовых ящиках это все», – поделилась Карина Титова.