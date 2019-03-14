В Брянске наркоманы облюбовали подъезд жилого дома
Подъезд жилого дома № 39 на улице 22 съезда в городе Брянск превратился в место сбора наркозависимых граждан – об этом сообщил очевидец в соцсетях.
По словам автора поста Юрия, о том, что подъезд стал «притоном», свидетельствуют разбросанные по лестничным площадкам использованные шприцы.
«Наркоманы! Бросают шприцы в подъезде! 22 съезда, дом 39. У нас в подъезде детки живут! Не дай бог, в руки возьмут!», - поделился пользователь Юрий.
Брянцы посоветовали автору обратиться в полицию.
«Если переживаешь за деток - иди к участковому, это его работа! Пиши заявление. Особенно, если знаешь, где именно наркоманы живут», - порекомендовала Марина.
По словам жительницы Брянска Карины Титовой, подобная ситуация наблюдается и в доме №22 на улице Орловской.
«Аналогичное в подъездах. Прошу заметить, у вас хоть возле мусоропровода, а там просто в почтовых ящиках это все», – поделилась Карина Титова.
Новости регионов
Специалисты Смоленскэнерго планируют в 2019 году провести около ста уроков электробезопасности в школах области
Технические руководители филиалов МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья расширяют спектр профессиональных компетенций для реализации концепции цифровой трансформации
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
12 марта прошел второй Форум по цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса. Организаторы мероприятия – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ПАО «Ростелеком». В форуме приняли участие представители 625 компаний, ведомств, бизнес-объединений, научных и экспертных организаций со всей России.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и провели ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2018 год. Более 970 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия повысили свой профессиональный уровень. На эти цели было затрачено 4 млн. 451 тыс. руб.и.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.