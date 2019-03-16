В Брянске произошел «постапокалипсис»

С наступлением весны областной центр «утонул» в грязи и лужах; там, где раньше были большие сугробы и наледь, образовалось сплошное «болото».

Один из очевидцев опубликовал в сети фото тротуара, по которому пешеходы не могут нормально пройти, поскольку вокруг одно «месиво».

«Постапокалипсис? Да нет, что вы! Это же наш Брянск», - поделился автор с иронией.

«Это всего лишь грязь после зимы», - прокомментировал Илья Лысенко.

«Почему-то в Европе такого после зимы нет. Может, потому, что у них ЖКи нормально работают, и тротуары адекватные?», - написал Олег Махкамов.

По словам местных жителей, подобная картина в Брянске в марте наблюдается практически в каждом районе, никого этим уже не удивишь.