В Володарском районе около жилого дома появился «портал в другой мир»

Жительница Брянска опубликовала в одной из соцсетей фотографию, на которой запечатлена очередная «ловушка» для пешеходов.

Речь идет о яме в асфальте прямо у подъезда жилого дома №25 на улице Фосфоритной.

«Володарский район, улица Фосфоритная д. 25. Яма», – прокомментировала Ольга Филонова.

Один из брянцев, увидев фотоснимок, дал свое название выбоине.

«Это открывается портал», - прокомментировал Юрий Старостенко.

«Ничего нового, весь Брянск такой», - выразил мнение Алексей Богданов.

«Под тем домом постоянно разливы. Как и на всей Фосфоритной. Управляющим компаниям все равно. Ничего нового. Песком закидают, и все», – добавил Денис Кленов.