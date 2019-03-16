В Брянске около кукольного театра поднялись «волны»

Жители Брянска пожаловались на «волны», появившиеся около входа в только что отремонтированный кукольный театр.

Речь идет о тротуарной плитке, которой покрыта территория у здания; именно она начала разрушаться. Фото разваливающегося покрытия опубликовала в сети Мария Ширяева.

«Кукольный театр, недавно совсем закончился капитальный ремонт, и все бы хорошо, но нет, может, это я, конечно, придираюсь, но считаю, что такого быть не должно, ведь сделали все на совесть», - поделилась Мария Ширяева.

«Волны» - это не единственная проблема, вторая – ступеньки около самих дверей - там материал в некоторых местах тоже успел разрушиться. Кроме этого, кафель очень скользкий.





«Кто ж додумался такую плитку класть, она же скользкая», - добавила Людмила Куликова.

«Чтобы детки падали», – прокомментировала Алла Мельник.

«Голову там может разбить кто угодно. Но, я надеюсь, что это просто свет так упал, и на самом деле там нормальная плитка. У меня на веранде тоже такая плитка (абсолютно не скользкая), но когда мокрая, то визуально кажется, что это скользкий кафель», – написала Мария Лаврентьева.

Напомним, в Брянске на одной из остановок появились «волны».