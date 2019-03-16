На Романа Брянского есть «обособленная» остановка, - соцсети

18 марта в соцсетях появился ролик, на котором запечатлена странная остановка общественного транспорта на улице Романа Брянского в областном центре.

По словам автора поста, остановочной пункт «обособленный», поскольку к нему нет ни тротуара, ни пешеходного перехода.

Люди, приезжающие сюда, должны, рискуя жизнью, пересекать сразу четыре полосы интенсивного движения.

«Ближайший переход находится возле другой остановки, но дойти до него нереально из-за отсутствия тротуара», - пожаловался автор.

Фото - кадр видео.