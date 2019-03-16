В Брянске на выходных «кто-то мужа выбросил на мусорку»
На просторах брянского интернета появилась необычная фотография, на которой запечатлены двое местных жителей у мусорного бака, поза одного из них удивила пользователей соцсетей настолько, что они активно обсудили эту тему.
На снимке видно, что женщина, стоящая у контейнера, достает из него какие-то вещи, а мужчина окунулся в отходы с головой так, что из бака торчат только ноги.
«Вот так и живём», – прокомментировал Имран Салимов.
Одни брянцы предположили, что запечатленные у мусорки люди нечаянно выбросили какую-то вещь, а потом, спохватившись, стали ее искать.
«Может, потеряли что. С мусором выкинули», - написала пользователь Марина.
«Кто-то мужа выкинул после выходных», - пошутил Дмитрий Борсук.
«Я тут на новый год пакет в мусорку выкинул с совсем не мусором и вечером 1 января бак перебирал», - поделился Алексей Айтишный.
Были также версии, что это около бака стоят люди без определенного места жительства или малоимущие.
«Кто как хочет, так и живёт. Никто ему не мешает устроиться на работу и не рыться в помойках. Но раз он это делает, значит, его такая жизнь устраивает», - предположила Вероника Чумакова.
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