В Брянске на выходных «кто-то мужа выбросил на мусорку»

На просторах брянского интернета появилась необычная фотография, на которой запечатлены двое местных жителей у мусорного бака, поза одного из них удивила пользователей соцсетей настолько, что они активно обсудили эту тему.

На снимке видно, что женщина, стоящая у контейнера, достает из него какие-то вещи, а мужчина окунулся в отходы с головой так, что из бака торчат только ноги.

«Вот так и живём», – прокомментировал Имран Салимов.

Одни брянцы предположили, что запечатленные у мусорки люди нечаянно выбросили какую-то вещь, а потом, спохватившись, стали ее искать.

«Может, потеряли что. С мусором выкинули», - написала пользователь Марина.

«Кто-то мужа выкинул после выходных», - пошутил Дмитрий Борсук.

«Я тут на новый год пакет в мусорку выкинул с совсем не мусором и вечером 1 января бак перебирал», - поделился Алексей Айтишный.

Были также версии, что это около бака стоят люди без определенного места жительства или малоимущие.

«Кто как хочет, так и живёт. Никто ему не мешает устроиться на работу и не рыться в помойках. Но раз он это делает, значит, его такая жизнь устраивает», - предположила Вероника Чумакова.