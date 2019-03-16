В Брянской области ограничен проезд грузовиков

Проезд грузового транспорта в Брянской области временно ограничили с 18 марта по 16 апреля 2019 года.

Суть в том, что на протяжении этого периода по областным и межмуниципальным трассам запретили движение тем большегрузам, у которых фактическая масса на любую ось превышает четыре тонны.

Временные нововведения приняты согласно Постановлению Правительства Брянской области «О мерах по сохранению автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Брянской области, в период весеннего паводка 2019 года», сообщили в УГИБДД. Причина подобных мер связана со снижением весной прочности конструкции дорог.

Машины, делающие международные перевозки продуктов, медпрепаратов, животных, удобрения, топлива, почтовых грузов, под ограничение не попали.

Кроме этого, здесь свободно может курсировать транспорт с дорожной и строительной техникой.