В брянском супермаркете покупатель устроил «тест-драйв»

В Брянске в объектив фотокамеры попал мужчина, катающийся на велосипеде около сырного отдела; фото активно обсудили в соцсети пользователи.

История произошла в супермаркете «Аэро». Автор фотографии так прокомментировал ситуацию:

«По ленте в «Аэро» человек рассекал на велике! Как его пустили? Как вообще такое возможно?».

По словам Александра Пунина, мужчина пришел в магазин пешком, в одном из отделов увидел велосипед, решил его купить и устроил «тест-драйв».

«Велосипед мне не понравился, да и дороговат, поехал, поставил обратно», - откликнулся в комментариях сам участник запечатленной на фото истории.

«Сегодня на велике прокатился, завтра будет на мотоцикле гонять, послезавтра приедет на квадроцикле. Таких нужно не на камеру снимать, а ловить и штрафовать, чтобы не страдали ерундой», - прокомментировал Василий Сергиенко.