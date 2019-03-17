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В Брянске дама пожаловалась на странного соседа

Опубликовано Вчера, 15:23

Брянские полицейские 17 марта провели проверку информации о том, что один из местных жителей якобы хранит дома оружие.

К правоохранителям обратилась дама с сообщением о том, что сосед по подъезду заносил в дом из припаркованного автомобиля предметы, похожие на огнестрельное оружие.

На улицу 3-го июля в Советский район для проведения проверки сразу выехали оперативники.

Как оказалось, мужчина, о котором сообщила местная жительница, директор стрелкового клуба. Он хранил в своей квартире оборудование для игры для игры в пейнтбол, страйкбол и лазертак, выполненное как копии образцов широко известных оружейных производителей.

«Опасности для здоровья и жизни граждан эти предметы не представляют. По итогам проверки полицейские рекомендовали мужчине во избежание повторения подобных ситуаций хранить оборудование в помещении клуба либо перевозить в запакованном виде», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Заявительнице в областном управлении МВД выразили благодарность за проявленные бдительность и неравнодушие.

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