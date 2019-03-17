В Брянске в переулке Пилотов появились железные «достопримечательности»

Житель Брянска в соцсетях пожаловался на железные «достопримечательности», которые появились в одном из дворов переулка Пилотов осенью 2018 года.

Речь идет о старой детской площадки. По словам очевидца Шамиля Шакирова, жильцы нескольких домов давно просили, чтобы во дворе разместили качели, карусели для детворы; и вот желание исполнилось, вместо новеньких аттракционов завезли «железяки».

«Осенью 2018 было привезено это, какие-то старые железяки, возможно откуда-то выкопанные и брошенные. PS: горку подняли дети, она не закреплена и может на кого-нибудь упасть», – объяснил Шамиль Шакиров.