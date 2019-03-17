На улице Калинина в Брянске может случиться беда

В областном центре на улице Калинина может в любой момент произойти неприятность, а все потому что со стены старинного здания падает штукатурка, об этом сообщила одна из очевидцев, которая проходила там днем 18 марта.

Молодая мама Анна Бирулина рассказала, шла с коляской в обеденное время по пешеходной дорожке, как вдруг кусок штукатурки едва не попал в ребенка.

«Буквально в сантиметре от нас обвалился кусок штукатурки с высоты второго этажа, если бы рухнуло на коляску, страшно подумать, чтобы могло быть», - поделилась Анна.

Пользователи сети посоветовали даме больше не ходить вблизи ветхих старинных зданий.

«Ужас, этим зданиям по 100 лет, за ними никто не следит», - прокомментировал Дмитрий Смолянинов.

«Слава богу, что штукатурка только падает, на Володарке с пятиэтажных домов из-под карнизов крыши целые кирпичи летят на голову, там уже не увернёшься в большинстве случаев!» - написал Алексей Климовцов.

«Да вдоль Калинина все здания бы снести... Но нет же, они представляют историческую ценность», - добавил Роман Корначев.

Жительница Брянска Оксана Аленина посоветовала автору этой информации обратиться с фотографиями в администрацию города.