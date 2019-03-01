В Дубровке чиновники причинили неприятности инвалиду с собакой-проводником

Прокурор Дубровского района внес управляющему регионального отделения Фонда соцстраха представление, причина – нарушение закона о правах инвалидов.

В прокуратуру района обратился инвалид первой группы, заявив о том, что чиновники не выплачивают ему компенсацию на содержание и обслуживание собаки-проводника.

Как выяснилось, человек с ограниченными возможностями в августе 2018 года обратился в департамент семьи, социальной и демографической политики с заявлением о выплате компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника за 2018 год, ему полагалась компенсацию в размере 23,5 тыс рублей. Местные чиновники на обращение мужчины никак не отреагировали и денег не заплатили.

Учитывая то, что с 1 января 2019 года полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также по выплате компенсации осуществляет Брянское региональное отделение Фонда социального страхования, его заявление передали на исполнение региональному отделению.

«После вмешательства прокуратуры инвалиду в полном объеме перечислена полагающаяся ему компенсация», - объяснили в пресс-службе прокуратуры.