В Советском районе наказан руководитель управляющей компании

Руководителя управляющей компании в Советском районе по требованию прокурора привлекли к административной ответственности, причиной стало нарушение закона в жилищно-коммунальной сфере.

Как выяснила во время проверки прокуратура, большинство жителей Советского района этой зимой столкнулись с тем, что дороги, тротуары и внутридомовые проезды плохо были очищены от снега и наледи, с крыш многоквартирных домов падали глыбы льда, в итоге пострадали несколько граждан.

«Помимо этого, несвоевременная очистка крыш многоквартирных домов от снега и наледи способствовала затоплению подъездов и жилых помещений талыми водами, вследствие чего гражданам причинялся имущественный вред», - сообщили в региональной прокуратуре.

За ненадлежащее содержание общедомового имущества руководителя данной управляющей компании в Советском районе оштрафовали на 25 тыс рублей.

Всего с начала 2019 года прокурор района в этой сфере выявил более 20 нарушений, внес 18 представлений, возбудил 7 дел об административных правонарушениях.