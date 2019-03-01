В Жирятинском районе дама задолжала детям более 252 тыс рублей

Суд Жирятинского района приговорил 29-летнюю местную жительницу, обвиняемую в неуплате без уважительных причин алиментов на содержание несовершеннолетних детей, к семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

Приговор в законную силу не вступил.

Согласно решению суда, женщина обязана выплачивать алименты на содержание двоих детей в размере 1/3 всех видов заработка или иных доходов. Но, с июня 2018 года, она уклонялась от этих обязательств, материальной помощи на содержание детей не оказывала. Долг по алиментам составил более 252 тыс рублей.

Ранее за неуплату алиментов даму привлекали к административной ответственности.

Свою вину подсудимая полностью признала.