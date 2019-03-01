Пайкин внес в Госдуму законопроект, отстаивающий права брянских чернобыльцев

14 марта брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин вместе со своими коллегами от фракции подал в Госдуму проект закона, поводом для разработки которого стало обращение жителей Злынки.

В конце февраля 2019 года на личном приеме у парламентария побывали граждане из райцентра. Они рассказали ему о сложностях, с которыми сталкиваются, пытаясь получить поддержку по закону «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В Злынке - катастрофический уровень смертности от онкозаболеваний, не секрет, что это прямые последствия чернобыльской катастрофы. У города до 2015 года был статус «зона отселения». Когда человек умирает от онкологии, в профильном департаменте области зачастую отказывают семье в поддержке, используя пробел в законодательстве. Об этой проблеме жители Злынки и сообщили своему депутату в процессе приема.

«Сейчас для получения мер социальной поддержки семьям, потерявшим кормильца, смерть которых наступила от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, необходимо представить документы о том, что еще при жизни их член семьи связал свое заболевание или инвалидность с Чернобыльской катастрофой. Однако если при жизни он этого сделать не успел, то даже при подтверждении специальным Советом причинной связи смерти с последствиями воздействия радиационных факторов, члены его семьи не имеют право на льготы из-за пробелов в законе», – объяснил ситуацию Пайкин.

Депутат вместе со своими коллегами разработал и уже внес в Госдуму проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

«Наш законопроект устраняет имеющееся в законе несправедливое противоречие и направлен на дополнительную социальную поддержку семей, потерявших своих близких, смерть которых была связана с последствиями Чернобыльской катастрофы», - объяснил парламентарий.