В Брянске приведут в порядок проспект Ленина
В 2019 году в областном центре проспект Ленина капитально отремонтируют, работы начнутся с наступлением теплого сезона.
Как сообщили в пресс-службе администрации, объект приведут в порядок от площади Партизан до улицы Дуки. Протяжённость - 2 565 метров, запланированная площадь асфальтирования — 52 464 квадратных метров.
На проезжей части уложат новое асфальтовое покрытие. На участке напротив ЦУМа усилят дорогу с помощью черного щебня и еще одного слоя асфальта.
Также будет установлено несколько новых светофорных объектов: первый - на пересечении с бульваром Гагарина — он будет работать в увязке с существующими на улицах Фокина и Горького; ещё два светофора с кнопкой установят на нерегулируемых пешеходных переходах недалеко от домов №63 и №101. Пешеходный переход в районе Кафедрального собора ликвидируют.
На участке проспекта Ленина от улицы Горького до Дуки поставят светодиодные светильники. На обеих дамбах проспекта — Нижнем и Верхнем Судках — переустроят ливневую канализацию для исключения подтопления проезжей части во время сильных дождей.
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