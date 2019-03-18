В Брянске приведут в порядок проспект Ленина

В 2019 году в областном центре проспект Ленина капитально отремонтируют, работы начнутся с наступлением теплого сезона.

Как сообщили в пресс-службе администрации, объект приведут в порядок от площади Партизан до улицы Дуки. Протяжённость - 2 565 метров, запланированная площадь асфальтирования — 52 464 квадратных метров.

На проезжей части уложат новое асфальтовое покрытие. На участке напротив ЦУМа усилят дорогу с помощью черного щебня и еще одного слоя асфальта.

Также будет установлено несколько новых светофорных объектов: первый - на пересечении с бульваром Гагарина — он будет работать в увязке с существующими на улицах Фокина и Горького; ещё два светофора с кнопкой установят на нерегулируемых пешеходных переходах недалеко от домов №63 и №101. Пешеходный переход в районе Кафедрального собора ликвидируют.

На участке проспекта Ленина от улицы Горького до Дуки поставят светодиодные светильники. На обеих дамбах проспекта — Нижнем и Верхнем Судках — переустроят ливневую канализацию для исключения подтопления проезжей части во время сильных дождей.