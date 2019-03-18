В Погарском районе выявили бесхозные участки под кладбищами

Прокуратура предъявила в суд 10 исков на администрации Кистерского и Чаусовского сельских поселений, причина – нарушение земельного закона.

Пять исковых заявлений уже удовлетворили, остальные находятся на рассмотрении.

Как выяснил во время проверки прокурор, в упомянутых выше администрациях не приняли мер по постановке земельных участков под кладбищами на государственный кадастровый учет.

«Непринятие должных мер по содержанию кладбища может привести к загрязнению окружающей среды, созданию антисанитарных условий, способствующих в дальнейшем распространению различных видов заболеваний и к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду», - объяснили в пресс-службе регионального ведомства.