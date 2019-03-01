В Клинцах дорогу «застелили ковриками»

20 марта на канале Youtube появилось видеоинструкция под названием «Как не надо ремонтировать дороги».

Автор ролика заснял результаты работы дорожников на объездной в Клинцах недалеко от совхоза «1 мая». Суть в том, что коммунальщики на этом участке проезжей части только что провели «ямочный» ремонт. Поскольку асфальт был уложен прямо в лужи, вся работа оказалась напрасной – дорожное покрытие превратилось в «коврики», которые легко можно поднять рукой.

«Сделали дорогу. Отличный асфальт. Пластами упаковали, положили. За дорогу заплатите, будьте добры. Совхоз «1 мая», объездная дорога. Едут турки, немцы – фуры идут каждые три минуты», - отметил автор видео.

Фото - кадр видео.