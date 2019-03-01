На Романа Брянского грузовик провалился вместе с асфальтом

20 марта в областном центре на улице Романа Брянского произошел неприятный случай – во дворе высотки вместе с асфальтом «ушел» в яму грузовик.

О происшествии сообщили в соцсетях свидетели, которые сняли произошедшее на фотокамеру. История случилась у магазина «Пятёрочка». Как объяснили местные жители, причина в том, что еще осенью 2018 года большегрузы разрушили асфальт на этом участке дороги. Ко всему прочему, зимой здесь прорвало трубу, а выбоину просто засыпали песком и щебенкой.

«Засыпали той же землей и асфальтом вперемешку, теперь все провалилось», - поделилась Екатерина Лабеко.