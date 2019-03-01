В брянской поликлинике №4 «начинают болеть почки и спина»

На портале государственных медицинских услуг появилась жалоба местной жительницы на поликлинику №4.

По словам заявительницы, в коридорах медучреждения абсолютная нехватка скамеек. Когда в очереди на прием к врачу собирается до 20 пациентов, то им негде присесть. Приходится стоять по несколько часов. Те же сидения, которые установлены, они очень неудобные, железные, холодные. «От них начинают болеть почки и спина», - поделилась дама.

На информацию отреагировал главврач Сергей Карпенко. По его словам, заявление приняли к сведению.