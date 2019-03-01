В Сураже появится место для футбольных матчей

Жители Суражского района получат современное футбольное поле с искусственным покрытием.

Об этом стало известно 20 марта во время рабочей встречи губернатора Александра Богомаза с руководством Суражского района.

По словам главы райадминистрации Владимира Риваненко, 2018 год завершен с хорошими показателями во всех отраслях экономики, социальной сфере и бюджетной политике.

Во время доклада чиновник поблагодарил губернатора за помощь в завершении возведения физкультурно-оздоровительного комплекса, на который в 2018 году выделили 71 млн рублей.