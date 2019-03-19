В Брянске был замечен «любитель побуксовать на газоне»

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«Ещё один любитель побуксовать на газоне, около подъезда», – отметил Евгений Абрамкин.

На снимке видно, что водитель припарковал свою иномарку прямо на газоне.

20 марта в областном центре в одном из дворов очевидец запечатлел на фотокамеру очередного «автохама», который нарушил правила дорожного движения.

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