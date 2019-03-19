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В Брянске был замечен «любитель побуксовать на газоне»

Опубликовано Сегодня, 07:00

20 марта в областном центре в одном из дворов очевидец запечатлел на фотокамеру очередного «автохама», который нарушил правила дорожного движения.

На снимке видно, что водитель припарковал свою иномарку прямо на газоне.

«Ещё один любитель побуксовать на газоне, около подъезда», – отметил Евгений Абрамкин.

«Парковаться на газонах – ужасно. Парковаться на газонах при наличии свободного парковочного места (на фото видно, что оно есть) – ужасно вдвойне. Вот номер автор зря скрыл. А фото с незакрытым номером на сайт ГИБДД», - прокомментировал Александр Сидоров.

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