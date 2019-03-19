В Брянске в переулке Осоавиахима устроили «свинарник»

В соцсети появилась фотография очередного неубранного брянского двора с пластиковыми бутылками, пакетиками и другими бытовыми отходами.

Речь идет о территории около дома №7а по переулку Осоавиахима. Автор снимка Наталья Добряк говорит, беспорядок под окнами – дело рук местных жителей.

«Пользуются 6 домов из 3-х ЖСК, основная «Ваш Дом», контейнер стоит на муниципальной земле, 3 дворника, но никто не собирается убирать», – прокомментировал Наталья Добряк.

«Безобразие, конечно, и просто беспредел. Но, может, кроме того, что ЖК должны убрать это все, еще и сами жильцы не должны вести себя, как в свинарнике», - прокомментировала Виктория Мулика.

Жительница Брянска Екатерина Ковалева порекомендовала жильцам устроить субботник, не ожидая никакой помощи.

«Устройте субботник, и будет чисто», - посоветовала Екатерина.