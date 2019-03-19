В Стародубе чиновников обяжут заняться бесхозными колодцами

Прокуратура заставила чиновников администрации Стародубского района взять на баланс бесхозные колодцы.

Как показала проверка, на территории Каменского сельского поселения расположены общественные колодцы, которые являются одним из источников водоснабжения для населения. Собственников у объектов нет.

«Бездействие органа местного самоуправления в данной ситуации нарушает права жителей на надлежащее обеспечение питьевой водой, прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании органа местного самоуправления принять меры по признанию бесхозяйным имуществом», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Благодаря требованиям прокурора администрация сельского поселения обратилась в отдел управления Росреестра с заявлением о постановке девяти общественных колодцев на учет.