Брянец устроил пожар в доме своей пассии

Суд Погарского района приговорил к полутора годам лишения свободы условно ранее судимого местного жителя, который обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества с помощью поджога.

Испытательный срок, по приговору, тоже полтора года. Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно материалам следствия, 9 марта 2018 года мужчина, находясь в нетрезвом виде, из-за обиды на свою сожительницу проникнул в ее дом и выбил окно обломком кирпича. Взяв моторное масло, он вылил его на кровать и поджег. Пламя уничтожило имущество в доме на сумму более 100 тыс рублей.

«Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка принятия судебного решения», - объяснили в пресс-службе прокуратуры.