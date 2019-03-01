Брянец устроил пожар в доме своей пассии
Суд Погарского района приговорил к полутора годам лишения свободы условно ранее судимого местного жителя, который обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества с помощью поджога.
Испытательный срок, по приговору, тоже полтора года. Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.
Приговор не вступил в законную силу.
Согласно материалам следствия, 9 марта 2018 года мужчина, находясь в нетрезвом виде, из-за обиды на свою сожительницу проникнул в ее дом и выбил окно обломком кирпича. Взяв моторное масло, он вылил его на кровать и поджег. Пламя уничтожило имущество в доме на сумму более 100 тыс рублей.
«Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка принятия судебного решения», - объяснили в пресс-службе прокуратуры.
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