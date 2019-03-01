На улице Красный Маяк в Володарском районе установят светофоры-мигалки
С наступлением теплого сезона в Володарском районе приведут в порядок улицу Красный маяк протяженностью 1900 метров.
Как объяснили в пресс-службе Брянской городской администрации, здесь отремонтируют асфальтобетонное покрытие. Тут благоустроят тротуары по обеим сторонам проезжей части, их отделят бордюром.
На нерегулируемых пешеходных переходах появятся мигающие жёлтые светофоры типа «Т7». Заменят существующие светильники светодиодными. Восстановят систему водоотводов, расчистят каналы и укрепят бетонные лотки. Заменят трубы на съездах для обеспечения водоотведения в полном объёме.
Последний раз улицу Красный Маяк ремонтировали в 2006 году.
В 2019 году основные ремонты — 48,6 километров — проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому из бюджетов всех уровней на приведение в порядок автомагистралей выделят около 940 миллионов рублей, их направят на комплексный ремонт 24 городских дорог.
Ливневую канализацию на Литейной, тротуары на Московском проспекте и автодорогу по переулку Московскому — все это сделают за счёт средств областного бюджета.
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