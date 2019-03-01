Жительница Брянска купила в магазине горошек с «белком»
В соцсетях появилась фотография консервированного горошка с колорадским жуком – такой продукт купила в одном из брянских магазинов местная жительница.
Автор снимка Светлана Зайцева объяснила, приобрела баночку фирмы Globus в «Магните», принесла домой, раскрыла, выложила содержимое на тарелку и пришла в ужас, поскольку увидела несколько больших полосатых жуков. Очень неприятно стало, поделилась девушка, когда заметила такую живность.
Пользователь Николай пошутил, мол, дама мясо бесплатное в придачу с горошком получила, но все равно осталась недовольной.
Другие пользователи назвали такой продукт по-своему – «Колорадский горошек».
По мнению Александра Дуляка, такая покупка – просто радость, поскольку жуки в банке свидетельствуют о экологически чистом горохе.
Анастасия Алексеева посоветовала автору обратиться с претензией к производителю, а не к работникам магазина.
«Все претензии к заводу-изготовителю. В Брянске продают, он в любом городе может такой попасться», - прокомментировала Анастасия.
Напомним, в брянском магазине продают сахар с мышиным пометом.
Еще ранее, жительница Брянска купила окорочка с сюрпризом.
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