Жительница Брянска купила в магазине горошек с «белком»

В соцсетях появилась фотография консервированного горошка с колорадским жуком – такой продукт купила в одном из брянских магазинов местная жительница.

Автор снимка Светлана Зайцева объяснила, приобрела баночку фирмы Globus в «Магните», принесла домой, раскрыла, выложила содержимое на тарелку и пришла в ужас, поскольку увидела несколько больших полосатых жуков. Очень неприятно стало, поделилась девушка, когда заметила такую живность.

Пользователь Николай пошутил, мол, дама мясо бесплатное в придачу с горошком получила, но все равно осталась недовольной.

Другие пользователи назвали такой продукт по-своему – «Колорадский горошек».

По мнению Александра Дуляка, такая покупка – просто радость, поскольку жуки в банке свидетельствуют о экологически чистом горохе.

Анастасия Алексеева посоветовала автору обратиться с претензией к производителю, а не к работникам магазина.

«Все претензии к заводу-изготовителю. В Брянске продают, он в любом городе может такой попасться», - прокомментировала Анастасия.

Напомним, в брянском магазине продают сахар с мышиным пометом.

Еще ранее, жительница Брянска купила окорочка с сюрпризом.