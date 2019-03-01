Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Бежице в люке поселился бездомный мужчина

Опубликовано Сегодня, 13:35

В Брянске на улице оказался 45-летний Игорь Федорович Трунов, о нем сообщила местная жительница.

Лилия Матюхина рассказала, что мужчина проживает в люке в Бежицком районе напротив дома №1 на улице Комсомольской.

«Он ответил, что зовут его Игорь и попросил денег на полбуханки хлеба. Я дала ему 20 руб. А он, шепелявя из-за отсутствия зубов, рассказал, что в люке живет, с бомжами не водится – поклялся - ну, пьет слегка, дом пять лет назад сгорел,  родных нет», - поделилась Лилия и добавила, что у мужчины есть двое детей, но они им не нужен.

До пенсии, как выяснилось, ему тоже далеко. Заверил, что готов идти в любой приют, только бы взяли. Хорошо, что полиция не трогает. Питается чем придется.

Жительница Брянска также объяснила, что мужчина ничего особо не просит, нужна только одежда и еда.

«Обращаюсь,  будете проходить, проезжать мимо, помогите чем можете. Если есть ненужная одежда размер 48-50, рост 165-170, ему бы пригодилась», - сообщила женщина.

Фото
 2050
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске на кладбище произошел обвал
  • В канализационном люке Бежицкого района горела постель
  • Жительница Беларуси пропала в Брянской области
  • «Ловушку» для детей обнаружили на Молодежной в Брянске
  • В районе Буяновского моста города Дятьково появился извращенец
    • Новости регионов
    Смоленскэнерго реализует природоохранные мероприятия
    15:52:52 21-03-2019
    В рамках реализации экологической программы энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» реализуют природоохранные мероприятия. На выполнение мероприятий экологической политики в 2018 году смоленский филиал направил 4,4 млн рублей.
    «Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований»
    15:48:26 21-03-2019
    В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.
    Новый глава Смоленска выразил твердое намерение работать в тандеме с областной властью
    15:08:34 21-03-2019
    Главой Смоленска 20 марта во время 49-й внеочередной сессии городского совета избрали Андрея Борисова.
    «Мираторг» инвестировал свыше 120 млн рублей в строительство высокотехнологичной производственной базы в Смоленской области
    12:51:43 21-03-2019
    АПХ «Мираторг», лидер в производстве  говядины в России, инвестировал свыше 120 млн рублей в строительство высокотехнологичной производственной базы в Хиславичском районе Смоленской области.
    В Смоленске около «Соловьиной рощи» произошло ДТП с легковушками
    13:39:36 20-03-2019
    20 марта в областном центре недалеко от «Соловьиной рощи» случилась авария с участием легковых автомобилей, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk  в соцсети.
    Подозреваемый в незаконном хранении запрещенных веществ задержан в Сафонове
    13:21:46 20-03-2019
    20-летнему жителю Сафоновского района грозит до 10 лет заключения, его обвиняют в незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    В Брянске на Станке Димитрова из-за ДТП образовалась пробка
    Сегодня, 16:16
    В Брянске на наркотиках попался иностранный студент
    Сегодня, 16:01
    Под Выгоничами произошла серьезная авария
    Сегодня, 15:45
    В Унече обворовали локомотивное депо
    Сегодня, 15:01
    В Клинцах экс-адвокат пытался похитить у клиентки 60 тыс рублей
    Сегодня, 14:44
    Пропал 56-летний брянец Владимир Горбунов
    Сегодня, 14:21
    Брянского «автохама» наказали за нарушение правил
    Сегодня, 13:52
    В Брянске женщина отравилась сырокопченой колбасой
    Сегодня, 13:35
    В Бежице в люке поселился бездомный мужчина
    Сегодня, 12:45
    Глава региона Богомаз сыграл в хоккей в Трубчевске
    Сегодня, 12:27
    В Брянске на Петровской может рухнуть столб
    Сегодня, 12:09
    Жительница Брянска купила в магазине горошек с «белком»
    Сегодня, 11:35
    На улице Красный Маяк в Володарском районе установят светофоры-мигалки
    Сегодня, 11:01
    На трассе «Брянск-Новозыбков» произошло серьезное ДТП, двое ранены
    Сегодня, 10:54
    Брянец устроил пожар в доме своей пассии
    Сегодня, 10:44
    В Мглине водителю, сбившему велосипедистку, назначили наказание
    Сегодня, 10:34
    Главного адвоката Брянской области приговорили к колонии общего режима
    Сегодня, 10:26
    В Стародубе чиновников обяжут заняться бесхозными колодцами
    Сегодня, 10:01
    В Брянске на Никитина из-за водителя Chery госпитализирована 60-летняя дама
    Сегодня, 09:39
    Двоих жительниц Клинцов приговорили к колонии за наркотики
    Сегодня, 09:30
    Валуеву хотели помочь приобрести жилье в Брянске
    Сегодня, 09:18
    В Брянске на Красноармейской в ДТП с Peugeot погиб 57-летний мужчина
    Сегодня, 08:54
    В Климово огнеборцы тушили легковушку
    Сегодня, 08:00
    В Брянске в переулке Осоавиахима устроили «свинарник»
    Сегодня, 07:00
    В Брянске был замечен «любитель побуксовать на газоне»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:43
    «Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований» 1
    Сегодня, 11:52
    Банк УРАЛСИБ предлагает малому бизнесу услугу перечисления кредита на бизнес-карту
    Вчера, 16:45
    Дружба народов
    Вчера, 13:49
    «Ростелеком» выполнил пятилетку за год 1
    Вчера, 13:43
    «Ростелеком» поддержал «Шумный балаган» в Брянске 1
    Актуальные темы
    Происшествия На дорогах
    В Брянске возле завода «Кремний» сбили пешехода
    Новости Происшествия
    В Жуковке произошло нападение на магазин
    Новости Общество
    В брянской поликлинике №4 «начинают болеть почки и спина»
    Новости Происшествия
    Брянцу во время вечеринки судьба преподнесла неприятный сюрприз
    Общество Происшествия
    В Володарском районе приставу досталось от прокурора
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как защитить детей от вредной рекламы?

    Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поддержал «Шумный балаган» в Брянске

    «Ростелеком» поддержал «Шумный балаган» в Брянске«Ростелеком» поддержал 28 международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган» в Брянске, в котором приняли участие и СТЭМовские, и КВНовские команды. Национальный цифровой провайдер учредил две спецноминации: за лучшую женскую и мужскую роли, победителями в которых стали Валентина Павленко из Курска и Григорий Горчаков из Владимира.

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники провели подготовку к пропуску паводковых вод

    Брянские железнодорожники провели подготовку к пропуску паводковых водДля обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и провели ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
    МРСК новости
    «Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований»

    «Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований»В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.