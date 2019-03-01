В Бежице в люке поселился бездомный мужчина

В Брянске на улице оказался 45-летний Игорь Федорович Трунов, о нем сообщила местная жительница.

Лилия Матюхина рассказала, что мужчина проживает в люке в Бежицком районе напротив дома №1 на улице Комсомольской.

«Он ответил, что зовут его Игорь и попросил денег на полбуханки хлеба. Я дала ему 20 руб. А он, шепелявя из-за отсутствия зубов, рассказал, что в люке живет, с бомжами не водится – поклялся - ну, пьет слегка, дом пять лет назад сгорел, родных нет», - поделилась Лилия и добавила, что у мужчины есть двое детей, но они им не нужен.

До пенсии, как выяснилось, ему тоже далеко. Заверил, что готов идти в любой приют, только бы взяли. Хорошо, что полиция не трогает. Питается чем придется.

Жительница Брянска также объяснила, что мужчина ничего особо не просит, нужна только одежда и еда.

«Обращаюсь, будете проходить, проезжать мимо, помогите чем можете. Если есть ненужная одежда размер 48-50, рост 165-170, ему бы пригодилась», - сообщила женщина.