В Брянске женщина отравилась сырокопченой колбасой

Жительница Брянска получила сильнейшее отравление от сырокопченой колбасы «Буженаль», которую приобрела в одном из местных магазинов.

Потерпевшая сообщила о том, что случилось, в одной из соцсетей. Татьяна Андрейкина объяснила - едва не угодила в инфекционку.

«Купила в понедельник сырокопченую колбасу «Буженал», поела вечером. Сильнейшее отравление, чуть в инфекционку не угодила. Не понимаю из-за чего, никогда не думала, что сырокопченой колбасой так можно отравиться. То ли в магазинах просрочкой торгуют, то ли разучились колбасу делать», - пожаловалась женщина.

Продукт был не из дешевых, за 307 грамм заплатила 167 рублей. Кило такой колбасы стоит 545 рублей.

Пользователи соцсетей посоветовали потерпевшей вызвать скорую, сделать экспертизу, а потом, если дело в колбасе, обратиться в суд.

«Если колбаса виновата, судим «Царь-мясо» на пару-тройку миллионов», - порекомендовал брянец.