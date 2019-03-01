В Клинцах экс-адвокат пытался похитить у клиентки 60 тыс рублей
Суд Клинцов вынес наказание 40-летнему местному жителю, бывшему адвокату, который обвиняется в покушении на мошенничество в значительном размере.
Мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В декабре 2018 года адвокат во время неоднократных встреч убедил свою клиентку передать ему 60 тыс рублей. Заверил, что эти деньги нужны якобы правоохранителям, которые проводили доследственную проверку в отношении женщины. Боясь уголовного дела, она принесла нужную сумму представителю фемиды, но передача денег уже проводилась под контролем сотрудников ФСБ.
Подсудимый еще на стадии предварительного следствия признал вину. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Он возместил потерпевшей вред в размере 70 тыс рублей.
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