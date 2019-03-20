В Брянске на Ново-Советской обрушилась часть стены

21 марта часть стены двухэтажки №130, расположенной на улице Ново-Советской в Бежицком районе, обвалилась.

Такую информацию сообщили местные, которые проживают в этом доме.

Как объяснили брянцы, все началось с того, что в квартирах на втором этаже на потолках стала появляться плесень из-за протекающих крыш. С каждым днем площадь мокрых пятен начала расти, дошло до первого этажа.

Жильцы говорят, обращались в «Жиконтору» по этому поводу, но там никак не реагируют на эту проблему.

«В квартире плесень и капает с потолка. По стене мокрое пятно дошло почти до первого этажа! ТБ, помогите, пожалуйста! На вас надежда!!! Думаю обратиться в прокуратуру!» - сообщила Марина Карпеева-Ткаченко.