В Брянске на Ново-Советской обрушилась часть стены
21 марта часть стены двухэтажки №130, расположенной на улице Ново-Советской в Бежицком районе, обвалилась.
Такую информацию сообщили местные, которые проживают в этом доме.
Как объяснили брянцы, все началось с того, что в квартирах на втором этаже на потолках стала появляться плесень из-за протекающих крыш. С каждым днем площадь мокрых пятен начала расти, дошло до первого этажа.
Жильцы говорят, обращались в «Жиконтору» по этому поводу, но там никак не реагируют на эту проблему.
«В квартире плесень и капает с потолка. По стене мокрое пятно дошло почти до первого этажа! ТБ, помогите, пожалуйста! На вас надежда!!! Думаю обратиться в прокуратуру!» - сообщила Марина Карпеева-Ткаченко.
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