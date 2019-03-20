В Брянске устроили «ревизию» маршруток

Работники ГИБДД проверили брянские маршрутки, «ревизию» организовали на станции предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.

Во время рейда проверили свыше 50 микроавтобусов, объяснили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Результат проверки следующий: выявили три случая управления автобусами с техническими неисправностями, во время которых запрещается эксплуатировать машину. На водителей составили админпротоколы.

Привлекли и оштрафовали на 5 тыс рублей механика, который выпустил на линию неисправный транспорт.