В Брянске в Московском микрорайоне образовалась свалка

Территория около одного из брянских магазинов в Московском микрорайоне превратилась в свалку, об этом сообщили очевидцы.

Речь идет о прилегающей территории к магазину «Пятерочка», которая вся в пластиковых бутылках, полиэтиленовых кульках и других бытовых отходах.

«Весна пришла, и соответственно весь мусор вышел на поверхность. «Пятерочка» рядом с домом, мкр. Московский 49. Спросила у них как-то, чья территория за магазином, сказали, не знаем. Зато перед зданием чистота. У нас вокруг дома чисто, дворник всегда убирает», - рассказала местная жительница.

По словам Светланы Климовой, бутылки из-под пива, упаковки от чипсов – это дело рук подростков, которые постоянно гуляют около этого торгового помещения по вечерам.