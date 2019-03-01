В Клинцах за нарушение в сфере закупок наказан чиновник

Начальник отдела бухгалтерского учета Клинцовской городской администрации привлечен к административной ответственности за нарушение закона в сфере закупок.

Чиновника оштрафовали по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ и УФАС на 30 тыс рублей.

Прокуратура Клинцов провела проверку соблюдения закона, который связан с реализацией мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области на 2018 год», муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа 2016 – 2020 гг».

Как выяснилось, 17-19 декабря 2018 года Клинцовская горадминистрация заключила девять договоров с индивидуальным предпринимателем на бесконкурентной основе на сумму, которая не превышает 100 тыс рублей, о благоустройстве придворового освещения многоквартирных домов на сумму 800 тыс рублей.

«Муниципальный заказчик в лице администрации осуществил искусственное дробление единого заказа, чтобы избежать конкурентных процедур определения подрядных организаций для выполнения работ, услуг, совершив при выборе способа определения подрядчика действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.