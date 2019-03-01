Брянских детей собираются защитить от угроз в сети Интернет

Проблему профилактики травматизма, гибели детей от внешних причин, защиты несовершеннолетних от интернет-угроз обсудили 21 марта участники заседания в областном правительстве Брянской области.

Во время итогов работы комиссии приняли решения о проведении мероприятий, которые направлены на снижение детского и семейного неблагополучия.

Также было решено защищать подростков от вовлечения их в деструктивные сообщества в соцсетях. Для этого, объяснили эксперты, необходимо повышать родительскую ответственность.

Во время заседания заместитель губернатора Владимир Оборотов заметил, что несмотря на снижение в 2018 году подростковой преступности на 20,8%, надо активизировать деятельность, по организации занятости несовершеннолетних в свободное время, максимальному охвату детей и подростков с девиантным поведением. Надо организовать для них формы летнего отдыха и оздоровления, открыть профильные смены в лагерях.