На остановке на Романа Брянского сорвало крышу

22 марта в областном центре на улице Романа Брянского с остановки общественного транспорта слетела крыша, причина – сильные порывы ветра.

На снимке, опубликованном в сети, видно, что оторвалась часть крыши остановочного павильона.

По словам горожан, такого бы не произошло, если бы покрытие крыши было более прочным. Современные остановки не рассчитаны на ухудшение погодных условий.

Напомним, 22 марта сильный ветер снес два дерева – около ЖК «Речной» и на улице Степной.