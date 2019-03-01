Брянские дорожники не боятся ливня

22 марта в соцсетях появился снимок одного из очевидцев, на котором запечатлены дорожные рабочие, проводящие ремонт во время дождя.

Работы велись на улице Калинина. На фото видно, что был сильный ливень, но, несмотря на это, мокрые дорожники продолжали ремонт.

По этому поводу брянцы пошутили в соцсетях. Одни говорили, мол, погода в самый раз; другие подтрунивали, что как только «начинается ураган, сильный ветер, так коммунальщики активно чинят автомагистрали». Еще одни пользователи заметили, что ремонт бригада начала тогда, когда еще не было дождя.